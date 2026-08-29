В Рязани назвали имена новых почётных граждан в день 931-летия города

На торжественном приёме, посвящённом дню рождения Рязани, чествовали жителей, чьи достижения составляют славу и гордость областного центра. Поздравить виновников торжества приехали гости из Москвы, Липецка, Пскова, Херсонской области, Новороссийска, Тулы, Ярославля, Элисты, а также представители военно-морского флота.

Рязанцы, отмеченные государственными, региональными и муниципальными наградами, внесли весомый вклад в науку, архитектуру, здравоохранение, образование, спорт, искусство, хозяйственную сферу и обеспечение безопасности. Все они прошли по красной дорожке не случайно — за спиной каждого из них реальные дела и заслуги.

Звания «Почётный гражданин города Рязани» удостоены архитектор Владимир Васильевич Крымский (за развитие архитектурного облика города) и заслуженный мастер спорта, тренер Александр Валентинович Белоглазов (за успехи в парашютном спорте и подготовку спортсменов).