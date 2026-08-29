ФК «Рязань» обыграл «Салют» в матче Второй лиги

Футбольный клуб «Рязань» на домашнем стадионе «Рязань Арена» одержал победу над белгородским «Салютом» в матче II круга первенства России среди команд Второй лиги (дивизион Б, группа 3). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Хозяева поля вышли в следующем составе: Жужнев, Петрухин, Прокуроров, Шишков, Цесь, Насыров (Котов, 87), Хохлов, Евгеньев, Мишутин, Хабибов (Барков, 77), Погребнев (Авдюхин, 60).

Статистика матча: белгородцы владели мячом 59% игрового времени, однако рязанцы нанесли больше ударов по воротам (9 против 7). Точнее были гости — 4 удара в створ против 3 у хозяев. Единственный гол был забит на 69-й минуте. Степан Авдюхин пяткой отдал пас Ансору Хабибову, который обыграл защитника, прошёл по лицевой линии и пробил. Вратарь «Салюта» отбил мяч перед собой, и первым на добивании оказался Максим Мишутин.

После этой победы «Рязань» набрала 37 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Лидирует в первенстве нижегородская «Волна» (50 очков после 20 матчей).