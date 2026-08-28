Рязанский каноист Захар Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Уроженец Касимовского района Захар Петров стал бронзовым призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, принеся региону очередную престижную награду.

Захар выступал в дисциплине «каноэ-одиночка» на дистанции 1000 метров. Финальный заезд выдался невероятно упорным и зрелищным. Рязанский спортсмен продемонстрировал отличную физическую форму и железную волю, финишировав с результатом 4 минуты 07,46 секунды.

Борьба за высшую ступень пьедестала была настолько плотной, что от золотой медали Захара отделили буквально мгновения – всего две сотых секунды. Тем не менее, бронзовая награда мирового первенства является колоссальным достижением, подтверждающим высокий класс атлета.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил спортсмена с блестящим выступлением, подчеркнув: «Гордимся Захаром!».

Глава региона также выразил отдельную благодарность тренерам, которые привели атлета к мировому пьедесталу, — Елене Васильевне Ивановой и Владимиру Петровичу Клинову.