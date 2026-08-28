В Ростовской области введен режим ЧС регионального характера

В Ростовской области с 18:00 28 августа 2026 года официально введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее решение принято правительством региона в связи с критической ситуацией в логистическом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Поводом для введения особого режима стало полное прекращение работы портов и серьезное нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Это привело к коллапсу экспортных и транспортных цепочек: у местных производителей скопились значительные объемы сельскохозяйственной продукции, которые невозможно вывезти морским путем в установленные сроки.

Для решения возникших проблем на территории всего региона установлен региональный уровень реагирования. Зоной действия чрезвычайной ситуации официально определена вся Ростовская область.