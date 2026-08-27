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Новости России

Склады Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись ночной атаке БПЛА

Анастасия Мериакри
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Минувшей ночью логистические комплексы маркетплейса Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Информацию об инциденте официально подтвердила пресс-служба компании.

Согласно сообщению компании, сотрудники обоих комплексов были своевременно эвакуированы. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, а возникновения пожаров на объектах удалось избежать.

В Оренбурге комплекс уже полностью возобновил работу в штатном режиме, обработка и отгрузка грузов продолжаются без ограничений. В Уфе логистический центр получил незначительные повреждения. В настоящее время объект временно закрыт для проведения детального осмотра территории.

В пресс-службе Ozon уточнили, как инцидент отразится на клиентах и партнерах компании. На данный момент склад в Уфе временно не принимает поставки от продавцов. Грузы, которые уже находятся в пути, перенаправляются на другие свободные площадки компании для бесперебойной обработки.

При этом для конечных покупателей работа маркетплейса остается стабильной: клиенты могут продолжать оформлять и оплачивать заказы в обычном порядке, а сроки доставки корректируются системой автоматически с учетом изменения логистических маршрутов.

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