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Политика

Военные эксперты раскрыли цели ночной атаки под Киевом

Алексей Самохин
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Российские силы в ходе ночной серии ударов беспилотниками «Герань» нанесли урон военной инфраструктуре в Броварах и Борисполе Киевской области. Главными мишенями стали производственные цеха и склады ВСУ.

По словам отставного полковника Анатолия Матвийчука, в районе Борисполя ликвидированы запасы материальных средств, включая топливные склады и готовую продукцию — дроны «Лютый», компоненты для FP-1 и запчасти для «Фламинго». 

«Борисполь — это международный аэропорт, но там сохранились элементы военных объектов еще с советских времен. Это склады ГСМ и склады с материальными средствами. Кроме того, там находились склады готовой продукции — беспилотных летательных аппаратов, которые производятся в Киеве», — рассказал полковник aif.ru.

В Броварах, где раньше производили специализированную технику, удар пришелся по перепрофилированным под военные нужды предприятиям, где теперь могут собирать беспилотники и комплектующие.

Некоторые подробности сегодняшних ударов сообщил и военкор Александр Коц. По его информации, в Киеве под удар попал цех сборки барражирующих «Хорнетов». 

«Значит, в столице налажена крупноузловая сборка американских дронов. Была. В Борисполе — комплекс «Александровский», где складировали комплектующие для беспилотников большой и средней дальности. Пять дней назад там же, под Борисполем, «Искандеры» разобрали четыре десятка большегрузов, переоборудованных под перевозку и пуск дальнобойных дронов. Ещё раньше — «Укрспецсистемы» с крупноузловой сборкой, «Маяк», «Радиоизмеритель», «Файер Пойнт». Киевская агломерация — штаб-квартира украинского дроностроения, и по ней теперь ходят как на работу», — отмечает военкор. 

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