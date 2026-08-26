Военный эксперт назвал вероятное место запуска дронов по Нижнему Новгороду

В ночь на 26 августа Нижегородская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, в результате которой пострадали жилые дома, автомобили и промышленное предприятие, а силы ПВО и отряд «Барс НН» уничтожили свыше 40 аппаратов.

Откуда запускали беспилотники

Атака на удаленные регионы России требовала применения аппаратов с увеличенной дальностью полета. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что дроны, долетевшие до Нижнего Новгорода, способны преодолевать более пятисот километров. По его оценке, пуски велись преимущественно с территории Сумской области Украины, а частью — из Харьковской.

Эксперт добавил, что такие аппараты несут серьезный боезаряд, повышающий разрушительную силу ударов.

Также Дандыкин рассказал, откуда ВСУ запускали беспилотники для удара по Московской области сегодня ночью. По оценке эксперта, наиболее вероятным местом запуска является Черниговская область, откуда дроны шли транзитом через Брянскую и Калужскую области.

Массированный налет и регионы России

Прошедшая ночь отметилась активностью средств противовоздушной обороны. Всего над российскими регионами перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо Нижегородской области, перехваты зафиксировали в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской областях, над Помосковьем, Краснодарским краем и Крымом.

В Рязанской области губернатор Павел Малков сообщил о трех сбитых дронах без пострадавших и разрушений.