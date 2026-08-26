Ночной налет украинских беспилотников на Котовск в Тамбовской области привел к полному уничтожению логистического центра Wildberries и ранению двух человек, сообщил глава региона Евгений Первышов.

Беспилотники ударили по зданию склада в ночь на 26 августа. Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries. Ранения получили два сотрудника: 19-летний парень заработал сотрясение мозга, а 49-летняя женщина сломала палец. Медики оказывают пострадавшим помощь. Жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации ночной смены.

По словам главы региона, силы ПВО перехватили 13 беспилотников, еще три аппарата сбили мобильные огневые группы подразделения «БАРС-Тамбов». Тем не менее, три дрона достигли цели. Губернатор Евгений Первышов поблагодарил спасателей, военных и резервистов за работу, а также призвал местных жителей вступать в добровольческий отряд.

По данным Минобороны России, над регионами страны уничтожили 426 беспилотников самолетного типа. Удары и попытки налетов зафиксировали в Рязанской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Подмосковье, Краснодарском крае и Крыму.

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