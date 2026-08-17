Изображение от www.slon.pics на Freepik
Политика

Экс-глава ЦРУ Панетта раскрыл «хитрый план Путина» в отношении НАТО

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Путин пытается выяснить, готовы ли США выполнить обязательства перед союзниками по НАТО в случае серьезного конфликта. Об этом заявил бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта в интервью немецкому изданию Bild.

По словам 88-летнего Панетты, Россия якобы становится все большей угрозой для Европы. Он считает, что Москва регулярно проверяет обороноспособность Североатлантического альянса и пытается понять, где проходят его реальные пределы.

В качестве примеров бывший глава американской разведки привел инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, падение российской ракеты в Польше, крушение беспилотника в Румынии и случаи с БПЛА в странах Балтии.

«НАТО должна быть чрезвычайно бдительной. Россия продолжит пытаться проверить оборону альянса, такова реальность», — заявил Панетта.

Главным вопросом, по его мнению, остается позиция Вашингтона. Бывший министр обороны США считает, что российское руководство хочет понять, насколько американские власти готовы выполнять обязательства перед другими членами НАТО.

«Путин хочет знать, действительно ли США придерживаются статьи 5», — сказал Панетта.

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного участника альянса рассматривается как нападение на всех. При этом конкретные действия союзники определяют самостоятельно.

Панетта призвал НАТО обозначить четкие «красные линии» для Москвы. По его мнению, альянсу необходимо показать, что военные действия против европейских государств недопустимы.

Ранее Панетта уже заявлял, что НАТО и США должны уделять особое внимание возможным попыткам России проверить готовность альянса к коллективному ответу.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанцы потратили 92 миллиона из маткапитала на образование
Следующая статья
Девушка снимала атаку БПЛА на Рязань и слила кадры в Сеть, возбуждено дело

Популярные материалы

Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Интересное

Предсказавший СВО «африканский Нострадамус» предупредил о новых трудностях

Предсказания пастора из Африки сбылись дважды. Он говорил о СВО и ударе по Ирану. Осталось третье пророчество. Кто следующий?
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Темы
Новости кино и ТВ

SHOT: Тимур Бекмамбетов оставил в России недвижимость на полмиллиарда рублей

Режиссёр Тимур Бекмамбетов после начала спецоперации уехал из России, однако сохранил здесь недвижимость стоимостью более 600 млн рублей. По данным SHOT, в собственности режиссёра и его семьи находятся три квартиры в Москве.
Политика

Координатор подполья Лебедев оценил риски голода на Украине 

Продовольственный кризис на Украине носит логистический характер. Дефицит скоропортящихся товаров связан с разрушением инфраструктуры и военными перевозками.
Новости России

Три человека пострадали в результате одной из самых массовых атак БПЛА на Подмосковье

Силы ПВО отразили массированную атаку 187 дронов на Московскую область. В Подольске и Домодедово вспыхнули пожары на складах, есть пострадавшие.
Политика

Дугин объяснил, почему российские «западники» вызывают отвращение

Философ Александр Дугин жестко высказался о российских «западниках». Иноагент, релокант, Иуда - синонимы западника. Не так страшен Запад, как западник.
Политика

Силовики сообщили о переброске мобилизованных этнических венгров на Сумское направление

ВСУ перебросили под Сумы группы мобилизованных этнических венгров из Закарпатья. Мужчин отправили на фронт без базовой подготовки.
Общество

Юрист Маршани рассказал, обязаны ли родители сдавать деньги на нужды класса

Сборы денег на шторы, ремонт и нужды класса в школах носят исключительно добровольный характер. Закон не обязывает семьи финансировать учебные заведения.
Общество

Депутат ГД Свищев: Подарок учителю к 1 сентября не должен стоить дороже 3 тысяч рублей

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил: подарок педагогу к 1 сентября не может превышать определённой суммы. Это требование Гражданского кодекса.
Новости России

ПВО уничтожила больше 130 дронов, атаковавших Москву, есть пострадавшие

Силы ПВО Минобороны за ночь сбили 132 беспилотника, летевших на Москву. У МКАД пострадали трое. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье