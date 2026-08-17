Экс-глава ЦРУ Панетта раскрыл «хитрый план Путина» в отношении НАТО

Путин пытается выяснить, готовы ли США выполнить обязательства перед союзниками по НАТО в случае серьезного конфликта. Об этом заявил бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта в интервью немецкому изданию Bild.

По словам 88-летнего Панетты, Россия якобы становится все большей угрозой для Европы. Он считает, что Москва регулярно проверяет обороноспособность Североатлантического альянса и пытается понять, где проходят его реальные пределы.

В качестве примеров бывший глава американской разведки привел инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, падение российской ракеты в Польше, крушение беспилотника в Румынии и случаи с БПЛА в странах Балтии.

«НАТО должна быть чрезвычайно бдительной. Россия продолжит пытаться проверить оборону альянса, такова реальность», — заявил Панетта.

Главным вопросом, по его мнению, остается позиция Вашингтона. Бывший министр обороны США считает, что российское руководство хочет понять, насколько американские власти готовы выполнять обязательства перед другими членами НАТО.

«Путин хочет знать, действительно ли США придерживаются статьи 5», — сказал Панетта.

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного участника альянса рассматривается как нападение на всех. При этом конкретные действия союзники определяют самостоятельно.

Панетта призвал НАТО обозначить четкие «красные линии» для Москвы. По его мнению, альянсу необходимо показать, что военные действия против европейских государств недопустимы.

Ранее Панетта уже заявлял, что НАТО и США должны уделять особое внимание возможным попыткам России проверить готовность альянса к коллективному ответу.