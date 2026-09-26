Выяснилась истинная причина грубости Зеленского после заседания ООН

Владимир Зеленский ответил российским журналистам грубостью на вопрос о поездке в Москву. Позже выяснилось, что за несколько дней до этого Дональд Трамп лично предлагал ему встретиться с Владимиром Путиным именно в российской столице.

Инцидент произошёл после выступления Зеленского на трибуне ООН. Журналисты спросили, собирается ли он ехать на переговоры в Москву. «На ракете», — ответил президент Украины и добавил нецензурное русское выражение. Русский входит в число официальных языков организации, поэтому грубость прозвучала прямо в стенах ООН.

Причину нервной реакции раскрыло агентство Bloomberg 25 сентября. По данным источников агентства, на встрече в Нью-Йорке Трамп снова предложил Зеленскому личную встречу с Путиным в Москве, несмотря на прошлые отказы Киева. Украинский президент вновь отказался, а само предложение американского лидера сильно его расстроило.

Через три часа после публикации Bloomberg советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию недостоверной. Сам президент Украины ситуацию не комментировал.

Заместитель главного редактора «МК», глава политического отдела издания Вадим Поэгли считает, что у Зеленского есть реальный повод нервничать. По его словам, похожая история уже была с ракетами Patriot и лицензией на их производство: Киев говорит о договорённостях с Трампом, а сам Трамп публично их не подтверждает. То же самое случилось и с ударами по российским НПЗ: Трамп дважды просил остановить атаки ради цен на дизель в США, а Зеленский после встречи заявил, что этот вопрос вообще не поднимался.

«Врать по телевизору — это политика. А самому себе — это диагноз», — так Поэгли прокомментировал ситуацию.

Официально Киев информацию Bloomberg пока не подтвердил и не опроверг до конца. Если сообщение агентства точное, вопрос о личной встрече Зеленского и Путина в Москве может снова стать частью переговоров о завершении конфликта.