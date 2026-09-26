Российские беспилотники ударили по работе Starlink на Украине

Вооруженные силы России ночью 26 сентября нанесли серию ударов беспилотниками по портовой и транспортной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, один из ударов пришелся на дата-центр «Космонова» в Киеве. Объект обеспечивал работу мобильного интернета в столице и поддерживал системы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются украинские военные.

В Одесской области под удар попал портовый пункт в поселке Вилково. Через него на Украину везли оружие и боеприпасы из европейских стран. Там же российские войска поразили автомобильный мост в населенном пункте Маяки. Мост используют для переброски военных грузов украинским подразделениям.

Еще одна цель — логистический центр «Новая почта». По данным российского военного ведомства, там хранили грузы для нужд ВСУ.

Отдельно Минобороны отчиталось об ударе по судну в Черном море. В сообщении ведомства говорится: «поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения». Подробностей о принадлежности судна и его маршруте Минобороны не привело.