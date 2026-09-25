Туман и дождь: погода в Рязанской области на выходных

Синоптики спрогнозировали для Рязанской области переменную облачность и потепление на выходные, 26 и 27 сентября. Днём воздух прогреется до 20 градусов, но в воскресенье местами пройдёт небольшой дождь.

В субботу, 26 сентября, осадков почти не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман, ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 0-5 м/с. Днём направление ветра сменится на южное, а скорость возрастёт до 3-8 м/с.

Температура в субботу ночью опустится до 4-9 градусов тепла, в Рязани столбики термометров покажут 6-8 градусов. Днём воздух прогреется до 14-19 градусов, в областном центре ожидается 16-18 градусов.

В воскресенье, 27 сентября, погода почти не изменится. Ночью осадков не будет, а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южной четверти усилится до 4-9 м/с в дневные часы, ночью скорость составит 1-6 м/с.

Ночная температура в воскресенье поднимется до 5-10 градусов, в Рязани сохранится на уровне 6-8 градусов. Днём воздух прогреется сильнее, до 15-20 градусов, в областном центре ожидается 15-17 градусов.

Рязанцам стоит взять с собой зонт на воскресенье, особенно если планируются прогулки во второй половине дня. Ночью и утром в субботу на дорогах возможен туман, поэтому водителям лучше закладывать больше времени на поездки.