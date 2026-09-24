Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

Никита Рязанцев
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У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало известно вечером в среду, были проблемы с сердцем, рассказал в беседе с «АиФ» его знакомый, продюсер Сергей Дворцов.

Ранее сообщалось, что Соседов умер в Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Финал был назначен на ближайшую пятницу.

Дворцов подтвердил, что критик действительно упал при подъеме по лестнице, однако уточнил, что это не было случайностью.

«Насколько я понимаю, это мог быть тромб. У него были проблемы с сердцем, он жаловался на это своим коллегам», — заявил Дворцов.

Продюсер пояснил, что Соседов улетел на гастроли три дня назад и просил не беспокоить его. Дворцов назвал его уход огромной потерей для российского шоу-бизнеса.

Соседов входил в жюри шоу «Суперстар». По данным «МК», новый сезон должен выйти в ближайшие дни. Тело критика в ближайшие дни планируют доставить самолетом в Москву. Его могут похоронить на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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