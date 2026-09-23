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Новости России

Екатеринбуржцев напугал грохот и две яркие вспышки в небе над городом

Никита Рязанцев
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Вечером в среду жители Екатеринбурга услышали грохот и увидели две яркие вспышки в небе над городом, пишет E1.RU.

Шум услышали примерно в 21:13 в Пионерском районе.

«Сначала в небе была яркая вспышка, дважды. Потом грохот. Смотрю во все окна, порядок. Дыма нет», — написал местный житель в соцсетях.

Екатеринбуржцы также заметили две вспышки света и шум в районе «Парк Хауса» и у Дома офицеров. Возле одного из зданий УрГПУ дежурят сотрудники МЧС, но пожара в здании нет.

Журналисты предположили, что причиной случившегося стала авария на электросетях. В пресс-службе свердловского МЧС и «Россетей Урала» пока не комментировали ситуацию.

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