Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Стало известно, откуда беспилотники массированно атаковали Ростов-на-Дону 17 сентября

Анастасия Мериакри
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Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии изданию aif.ru озвучил версии того, откуда могли стартовать беспилотники, атаковавшие Ростовскую область в ночь на 17 сентября.

Напомним, что в результате масштабной атаки средства противовоздушной обороны сбили над регионом более 50 дронов. Несмотря на интенсивность налета, обошлось без человеческих жертв: в Ростове-на-Дону оказались повреждены шесть частных домов и одна трансформаторная подстанция.

По мнению генерала Попова, существует два основных сценария запуска аппаратов. Первый маршрут мог пролегать с юга Запорожской области на стыке с Херсонской, далее через Мариуполь и акваторию Азовского моря.

Второй вариант, который эксперт также не исключает, предполагает запуск дронов из нейтральных вод Черного моря.

«Со стороны Одессы могли идти корабли под разными флагами, рыболовецкие шхуны могли запускать оттуда БПЛА и потом уходить», — уточнил Владимир Попов.

Военный летчик также подчеркнул важную тактическую деталь: для усложнения работы систем ПВО беспилотники летели на малых высотах.

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