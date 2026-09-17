В Рязани на 54-летнюю женщину завели 13 уголовных дел за «резиновый» дом

Сотрудники полиции Рязани возбудили серию уголовных дел в отношении местной жительницы, которая организовала незаконную постановку на миграционный учет приезжих в своем частном доме.

В ходе профилактического обхода жилого сектора участковые уполномоченные выявили нарушения миграционного законодательства. Следствие установило, что с февраля по май 2026 года 54-летняя неработающая рязанка обращалась в МФЦ и оформляла регистрацию в своем домовладении на 3-й Линии для 13 граждан стран Средней Азии.

По данным полиции, фактически ни один из зарегистрированных мужчин в этом доме никогда не проживал. За каждую фиктивную прописку женщина получала денежное вознаграждение, тем самым способствуя незаконной легализации иностранцев и их уклонению от миграционного контроля.

Подразделения дознания ОМВД России по Советскому и Октябрьскому районам Рязани возбудили в отношении подозреваемой 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.