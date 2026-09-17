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Общество

Рязанцев предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с «записью на прием» в соцфонд

Анастасия Мериакри
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Отделение Социального фонда России (СФР) по Рязанской области выступило с экстренным предупреждением для жителей региона. Злоумышленники активизировали схему обмана, при которой они представляются сотрудниками фонда, чтобы выманить коды из СМС и получить доступ к банковским счетам или аккаунту на портале Госуслуг.

Мошенник звонит гражданину и представляется сотрудником регионального отделения СФР. Для создания атмосферы доверия он сообщает о якобы возникшей проблеме: например, о том, что в базе данных не учтен какой-либо период трудового стажа. Чтобы «исправить ошибку», аферист предлагает прямо во время разговора записать человека на прием в клиентскую службу, называя при этом реальный адрес отделения фонда.

Как только жертва соглашается на «запись», на ее телефон приходит СМС с кодом подтверждения. Мошенник под любым предлогом просит продиктовать этот код. На самом деле, это код для входа в личный кабинет Госуслуг или мобильный банк, передав который, человек добровольно отдает преступникам доступ к своим финансам и персональным данным.

В фонде подчеркивают, что вопросы учета стажа и назначения выплат находятся в исключительной компетенции самого Социального фонда. Сторонние организации не имеют доступа к этим данным.

Сотрудники СФР никогда:

  • Не запрашивают по телефону СНИЛС, паспортные данные или ФИО;
  • Не просят продиктовать коды из СМС или мессенджеров;
  • Не рассылают ссылки для перехода.

Получить бесплатную и достоверную консультацию по пенсионному обеспечению можно только по единому федеральному номеру контакт-центра: 8-800-100-00-01, или при личном визите в клиентскую службу.

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