Изображение от drobotdean на Freepik
Общество

Рязанец задолжал ребенку более 1,4 миллиона рублей по алиментам

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю 1975 года рождения, который уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

Как установило следствие, в период с 12 августа по 31 декабря 2025 года подсудимый, являясь родителем, не производил выплаты по алиментам в нарушение ранее вынесенного судебного решения. Сумма неуплаты за этот короткий период составила более 100 тысяч рублей.

При этом мужчина не предпринимал никаких мер для погашения накопившейся задолженности. По состоянию на 31 декабря 2025 года общий долг отца перед несовершеннолетним ребенком достиг внушительной суммы в 1 миллион 447 тысяч 350 рублей 81 копейку.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд, приняв во внимание данные о личности мужчины, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих факторов, назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 7 месяцев.

Согласно приговору, из его заработной платы будет ежемесячно удерживаться 10% в доход государства, которые перечисляются на счет территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Россельхознадзор выявил нарушения при использовании сельхозземель в Рязанской области

Популярные материалы

Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости кино и ТВ

От чего умер актер Геннадий Спириденков, известный по «Невскому» и «Ментам»

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер в 70 лет. Он сыграл более чем в 50 проектах, включая «Невский» и «Ментовские войны».
Политика

Подоляка связал удар по Луцку с новой системой «Рассвет-3

Удар по железнодорожному вокзалу в Луцке мог совпасть с испытаниями новой системы. Подоляка допустил такую связь, но фактов пока нет.
Новости кино и ТВ

Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Сергей Аркадьевич много лет служил на сцене Липецкого драматического театра. Коллеги называют его душой коллектива, верным другом, добрым и заботливым товарищем и наставником для молодых актеров.
Погода

Аномальную зиму пообещали рязанцам из-за Эль-Ниньо

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима в Рязанской области и почему январь может принести на 30–40% больше осадков. 
Темы
Экология, природа, животные

Россельхознадзор выявил нарушения при использовании сельхозземель в Рязанской области

В ходе проверки было установлено, что правообладатель использовал на своих полях необработанные и непереработанные побочные продукты животноводства, что является прямым нарушением экологических и земельных норм.
Погода

Метеорологическая осень придет в Рязанскую область на следующей неделе с затяжными дождями

Ожидается приход активных североатлантических циклонов, затяжные дожди и заметное похолодание.
Новости России

Около 150 квартир повреждено в Орле после атаки БПЛА

В результате падения обломков БПЛА пострадало здание детского сада № 98, а также четыре соседних многоквартирных дома. Всего повреждения получили около 150 квартир.
Здоровье

Почка отказала у мужчины после многолетнего приёма протеина

Мужчина на протяжении нескольких лет ежедневно употреблял протеиновые добавки, совмещая их прием с интенсивными тренировками несколько раз в неделю.
Новости России

Семилетние братья-близнецы в Петербурге могли погибнуть из-за ошибки с дозировкой лекарств

Тела семилетних мальчиков были обнаружены сегодня утром в одной из квартир на проспекте Обуховской Обороны.
Происшествия

В Клепиковском районе вынесли приговор мужчине за хранение частей оружия и патронов

Как установило следствие, с 2009 года по март 2024 года подсудимый незаконно держал в своем жилище запрещенные предметы. В тайнике мужчины были обнаружены основные части нарезного оружия, а также 40 патронов.
Общество

Рязанец сделал предложение возлюбленной на заснеженном берегу Оки в годовщину их знакомства

История Дмитрия и Виктории началась 26 февраля 2023 года. Пара познакомилась в интернете, долго переписывалась и, наконец, решилась на первую встречу в реальной жизни.
Интересное

Астролог назвал самые опасные дни второй половины сентября 2026 года

К традиционной осенней суете, разговорам о финансах и всплывающим старым долгам добавится серьезное астрономическое давление. Резкая смена позиций планет затронет как мировую политику, так и повседневную жизнь обычных людей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье