Рязанец задолжал ребенку более 1,4 миллиона рублей по алиментам

Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю 1975 года рождения, который уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

Как установило следствие, в период с 12 августа по 31 декабря 2025 года подсудимый, являясь родителем, не производил выплаты по алиментам в нарушение ранее вынесенного судебного решения. Сумма неуплаты за этот короткий период составила более 100 тысяч рублей.

При этом мужчина не предпринимал никаких мер для погашения накопившейся задолженности. По состоянию на 31 декабря 2025 года общий долг отца перед несовершеннолетним ребенком достиг внушительной суммы в 1 миллион 447 тысяч 350 рублей 81 копейку.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд, приняв во внимание данные о личности мужчины, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих факторов, назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 7 месяцев.

Согласно приговору, из его заработной платы будет ежемесячно удерживаться 10% в доход государства, которые перечисляются на счет территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.