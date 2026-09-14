Массовое отключение света произошло в Рязани вечером 14 сентября

В Рязани в понедельник, 14 сентября, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает АО «РГРЭС».

Инцидент зафиксирован в 17:40. По предварительным данным, причиной отключения стало технологическое нарушение в сетях.

Под временное отключение электроэнергии попали потребители, проживающие и работающие по следующим улицам: Братиславская, Пушкина, Татарская, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, Гагарина, Высоковольтная, Мопровский 2-й пер., Мопровский 3-й пер., Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Стройкова, Дзержинского, Весенняя, Безбожная 1-я, Безбожная 2-я, Вокзальная, Коммунистический пер., Комсомольский пер., Первомайский проспект, Пионерский 1-й пер., Транспортный пер., Цветной бульвар, Школьный 2-й пер.

В настоящее время на месте работают аварийные бригады. Специалисты осуществляют локализацию поврежденного участка сети. Ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет два часа с момента аварии.

По всем вопросам электроснабжения жители могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.