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Общество

В Рязани родился одиннадцатый ребенок в семье, переехавшей из Пермского края

Анастасия Мериакри
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В Рязанском перинатальном центре произошло радостное событие: в семье Евгении и Алексея, недавно переехавших в регион из Пермского края, родилась одиннадцатая по счету малышка. Девочку назвали Ариной, и она стала первой рязаночкой в этой большой и дружной семье.

По словам мамы Евгении, суровый климат и горы Пермского края стали главной причиной переезда в более теплый и комфортный регион. Глава семейства Алексей провел свое детство в Рязанском районе, поэтому выбор пал именно на этот город. Супруги отмечают, что нисколько не жалеют о своем решении.

Примечательной особенностью этой многодетной семьи является удивительная закономерность в именах детей. Из одиннадцати ребят только у одного мальчика имя не начинается на букву «А». Старшая Анна, за ней следуют Андрей, Анастасия, Арсений, Александра, Антонина, Агата, Алла, Николай, Анатолий и теперь новорожденная Арина.

Всего в семье теперь семь дочерей и четверо сыновей. Как признается мама, такая «алфавитная» гармония сложилась совершенно случайно, и до определенного момента родители даже не обращали на это внимания. Например, имя Александра изначально выбрали просто потому, что хотели называть дочку уменьшительно Сашей.

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