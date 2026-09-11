В Рязани художница и айтишник поженились после встречи в маршрутке

Регистрация брака — это всегда волнительный момент, но некоторые истории любви запоминаются особенно ярко. Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась трогательной историей пары, чьи отношения, проверенные временем, начались с мимолетной встречи в общественном транспорте.

История Валентины и Данилы началась 9 лет назад в городе Камышине Волгоградской области. Девушка увидела молодого человека в маршрутке и, по ее собственному признанию, влюбилась с первого взгляда. Не упустив свой шанс, Валентина нашла его в социальных сетях (кстати, это знаменательное событие произошло именно 11 сентября) и написала ему первой. Данила ответил на сообщение и пригласил девушку на прогулку. Так зародились отношения, которые со временем переросли в крепкую семью.

Впоследствии ребята перебрались в Рязань. Валентина раскрыла свой творческий потенциал и открыла собственную студию рисования. Данила построил карьеру в IT-сфере, однако, несмотря на технический склад ума, с улыбкой называет себя «чувствительным женихом».

Два года назад Данила решился на важный шаг и назначил Валентине свидание прямо в ее художественной студии. По словам молодоженов, в тот момент они оба волновались невероятно сильно. Данила признался, что его буквально «трясло» от волнения, но, собравшись с духом, он произнес заветные слова. Из-за нахлынувших эмоций ни он, ни Валентина не запомнили точных формулировок предложения, но, как отмечает руководство ЗАГСа, разве важны слова, когда есть настоящее чувство.