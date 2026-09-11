Иностранцев депортировали из Рязани за изнасилование ребенка и сбыт наркотиков

Сотрудники полиции Рязанской области завершили процедуры депортации и административного выдворения трех иностранных граждан, грубо нарушивших законодательство Российской Федерации. Решения были исполнены после пребывания мужчин в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по региону.

В рамках процедуры депортации из страны были отправлены двое мужчин — граждане государств Средней Азии и Закавказья. Ранее они отбыли назначенные судом сроки наказания в исправительных колониях за совершение преступлений высокой степени общественной опасности.

Речь идет о статьях, предусматривающих ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. После освобождения из мест лишения свободы в отношении них были инициированы процедуры принудительного возвращения на родину.

Третий фигурант, гражданин одной из стран Средней Азии, подвергся административному выдворению по решению органа внутренних дел. Основанием для применения этой строгой меры стали его неоднократные и систематические нарушения миграционного законодательства на территории России.

Для гарантии законности и безопасности процесса сотрудники полиции совместно с судебными приставами лично сопроводили нарушителей до московского аэропорта «Домодедово». Иностранные граждане были посажены на рейсы и вылетели в страны своей гражданской принадлежности за собственный счет.