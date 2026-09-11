Прокуратура выявила срыв сроков капремонта школы искусств Клепиковского района на 20 миллионов рублей

Органы прокуратуры Рязанской области продолжают системный надзор за целевым расходованием средств и своевременностью реализации национальных проектов в регионе. Очередная проверка коснулась объектов образования в Клепиковском районе, где были зафиксированы нарушения сроков выполнения работ.

Прокурор Клепиковского района Алексей Васильев проверил ход капитального ремонта здания МБУ ДО «Клепиковская детская школа искусств», который проводится в рамках национального проекта «Семья».

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в апреле 2026 года между учреждением и подрядной организацией ООО «Фортуна Лес» был заключен государственный контракт на сумму свыше 20 миллионов рублей. Согласно условиям договора, все строительные работы должны были быть полностью завершены к 1 сентября 2026 года. Однако к моменту проверки объект не был сдан в эксплуатацию, а работы на нем продолжались.

В связи с допущенными нарушениями сроков выполнения государственного контракта, прокурор района внес представления об устранении нарушений законодательства как руководителю подрядной организации, так и заказчику работ.