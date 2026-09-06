В Рязани остались без света 12 улиц

В Рязани произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, затронувшее сразу несколько районов города. По информации АО «РГРЭС», инцидент зафиксирован днем 6 сентября.

Первое отключение случилось в 12:20 — обесточенными оказались потребители в поселке Солотча, а именно на улицах Мещерская и Солотчинское шоссе. Спустя 20 минут, в 12:40, к ним добавились еще девять адресов в микрорайоне Соколовка: улицы Зубковой, 1-я Прудная, Связи, Соколовская, Васильевская, Песоченская, Шереметьевская, а также Васильевский проезд и улица Новоселов.

В настоящий момент ремонтные бригады уже работают на местах повреждений. Специалисты устраняют неисправность на сетях.