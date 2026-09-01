Рязанцы назвали сумму достойной для жизни пенсии

По данным опроса SuperJob, экономически активные рязанцы считают достойной пенсией выплату в размере 54 000 рублей. За несколько месяцев ожидания горожан заметно выросли: в марте эта сумма равнялась 50 500 рублям, а в феврале и октябре 2025 года составляла 47 700 и 47 600 рублей соответственно.

В целом по стране планка выше: в среднем россияне называют достойной пенсию в 56 600 рублей. За пять месяцев запросы выросли на 6% — в марте 2026 года речь шла о 53 500 рублях. При этом мужчины чаще называют более высокую сумму — 58 300 рублей, женщины — 55 000.

Сильнее всего пенсионные ожидания выражены у людей 35–45 лет: в среднем они считают достойной выплату в 59 200 рублей. Респонденты старше 45 лет называют 58 200 рублей, люди 25–35 лет — 56 100. Скромнее всех запросы у молодёжи до 25 лет — они ориентируются на 51 100 рублей.

Уровень образования тоже влияет на ожидания: россияне с высшим образованием считают достойной пенсию в 59 200 рублей, со средним профессиональным — в 54 100. Зависимость прослеживается и от текущего дохода: при зарплате менее 100 000 рублей достаточной кажется пенсия в 53 000, а при доходе от 200 000 рублей — уже 64 700.

Среди мегаполисов лидируют Москва и Санкт‑Петербург: жители столицы оценивают достойную пенсию в 60 900 рублей, петербуржцы — в 60 300. В топ‑5 также вошли Хабаровск, Владивосток и Иркутск. Самые скромные ожидания — у жителей Новокузнецка, Липецка и Кирова.