Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Третий сезон шоу «Звёзды» стартует на НТВ 5 сентября с Юрием Стояновым 

Алексей Самохин
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5 сентября в эфире телеканала НТВ и на платформе VK Видео стартует третий сезон юмористического шоу «Звёзды» (16+) от Medium Quality Production. Зрителей ждут миниатюры, пародии и острые шутки: популярные артисты, музыканты и шоумены сразятся в юмористическом батле, чтобы выяснить, кто достоин звания самой смешной звезды страны. Призовой фонд сезона — 20 млн рублей, большую часть суммы направят на благотворительность.

Формат традиционно начнётся с «Фестиваля», который в этом году разделят на три выпуска. По итогам каждого голосования жюри одна из команд покинет проект. Оставшиеся коллективы встретятся в дуэлях, а победители выйдут в главную битву за титул.

Оценивать юмор участников будет обновлённый состав жюри: шоумен Гарик Харламов, народный артист России Филипп Киркоров, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев, ведущая Олеся Иванченко, а также новый член судейской коллегии — народный артист России Юрий Стоянов. Сам Стоянов признался, что ему непривычно судить коллег: «Я счастлив участвовать в проекте, но чувствую большую неловкость от необходимости судить своих товарищей и коллег». Гарик Харламов, напротив, рад появлению Стоянова в жюри: «Это большой плюс как для самого шоу, так и для всех выступающих».

На сцену выйдут как знакомые зрителям команды, так и новички. За титул поборются Иван Абрамов с «Командой мечты», Анатолий Цой и Натан с «Астаной», Денис Дорохов с «Регионами», Дмитрий Журавлёв и Тимати — лидеры «Переехавших», Митя Фомин и Иосиф Пригожин — капитаны «Наполеонов», Наташа Королёва и Тарзан поведут к победе «Борцов». Среди новых составов — Илья Соболев с командой «Парни», Вячеслав Чепурченко с «Актёрами», Ольга Картункова с «Красно‑белыми», Гурам Амарян с «Друзьями» и Тимур Родригез с «Пауками Пустыни».

Участники уже делятся ожиданиями. Денис Дорохов отметил, что главный соперник для его команды — они сами: «Планка для нас становится всё выше». Тимати признался, что для него проект — новое амплуа: «Я не стендап‑комик и никогда не выступал в этом жанре». Илья Соболев подчеркнул, что рад возможности выйти из зоны комфорта и особенно ждёт оценки от Юрия Стоянова: «Юрий Николаевич — настоящая легенда: добрый, мудрый и невероятно проницательный человек».

Ведущим шоу вновь станет Азамат Мусагалиев.

Фото: НТВ

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