255 рязанских пенсионеров, у которых родились дети, получили прибавку к пенсии

С начала 2026 года региональное Отделение СФР беззаявительно увеличило фиксированную выплату к пенсии 90 жителям региона, у которых дети родились после того, как их родители получили статус пенсионера. Теперь такой перерасчет производится автоматически на основании сведений, которые Отделение СФР получает от органов ЗАГС.

Право на повышенную фиксированную выплату имеют родители-пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно в школе, колледже или вузе. Обязательное условие — отсутствие работы у студента. Если он находится в академическом отпуске, то право на получение доплаты к пенсии у родителей сохраняется. В случае трудоустройства, а также отчисления или перевода студента на заочную или вечернюю форму обучения право на прибавку к страховой пенсии утрачивается.

При назначении пенсии жителям региона, имеющим на иждивении детей в возрасте до 23 лет, надбавка устанавливается Отделением Соцфонда на основании сведений государственных информационных систем, а если дети родились до 1 января 2024 года, то на основании документов, которые предоставляет гражданин.

Размер надбавки составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты и устанавливается за каждого иждивенца, но не более чем за трех. Так, с 1 января 2026 года в Рязанской области доплата за одного ребенка составляет 3 194 руб., за двух 6 389 руб. и за трех детей 9 584 руб. За одного и того же ребенка повышенную фиксированную выплату к пенсии могут получать оба родителя-пенсионера.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-00-01 или посетить клиентскую службу ОСФР по Рязанской области.