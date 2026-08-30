Фото Минтранса Рязанской области
Общество

На ключевой дороге Ухоловского округа начался новый этап ремонта

Олеся Чугунова
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Алексей Трутнев, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, посетил Ухоловский округ с инспекцией объекта национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с представителями подрядчика, местной администрации и дорожного ведомства он оценил текущий этап реконструкции участка автодороги Ухолово — Ясенок — Ибердский.

Работы развернуты на отрезке в 4,9 км — от села Ольхи до въезда в поселок Ухолово. Эта дорога критически важна для местных жителей: здесь ходят школьные автобусы, а также обеспечивается подъезд к Дому культуры и храму Покрова Пресвятой Богородицы.

На объекте уже ведется укрепление дорожного основания, идет укладка нового асфальта, параллельно монтируют освещение, обновляют водопропускные трубы и занимаются регенерацией покрытия. После завершения всех работ здесь установят знаки и нанесут свежую разметку. Полностью привести участок в нормативное состояние планируют к 2027 году.

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