Спрос на подвижные подработки вырос на 42% в конце летнего сезона

Аналитики «Авито Подработки» зафиксировали смену приоритетов среди соискателей в конце лета 2026 года. По сравнению с августом прошлого года пользователи всё чаще отдают предпочтение вакансиям, предполагающим физическую активность и постоянное перемещение: работа в торговых залах, на стройплощадках и городских маршрутах выходит на первый план. Ключевой критерий выбора — мобильность и возможность заработать за конкретную смену.

Топ-3 самых динамичных направлений:

Сканировщик — прирост откликов на 42% год к году. Исполнители проверяют цены и наличие товаров в магазинах с помощью ручных терминалов. Средний доход за смену — 3 500 рублей. Дорожный рабочий — популярность выросла на 37%. Оплата здесь заметно выше: в среднем предлагают 7 616 рублей за смену. Курьер — интерес увеличился на 35%, средний чек — 5 760 рублей за выход.

При этом в региональном разрезе курьерские услуги стали абсолютным хитом. Самый резкий скачок спроса зафиксирован на Дальнем Востоке: +73% откликов за год при средней оплате 5 999 рублей. На втором месте — Северный Кавказ (+51%, 5 525 рублей), замыкает тройку Южный округ (+47%, 5 557 рублей за смену).