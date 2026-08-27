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Общество

Интерес россиян к фондовому рынку достиг максимума

Олеся Чугунова
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Приток средств на брокерские счета в апреле–июне 2026 года превысил 1 трлн рублей — это на 19% больше, чем кварталом ранее, и максимальный показатель с начала наблюдений регулятора в 2021 году.

Почти две трети внесённых средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Их высокая активность говорит о том, что инвестиционный спрос становится более зрелым: значительная часть капитала приходит от клиентов, которые располагают широким набором инструментов и способны применять более сложные стратегии.

Рекордный приток на брокерские счета отражает не только рост интереса инвесторов к фондовому рынку, но и меняющуюся конкурентную среду среди брокеров. Один из участников рынка — ВТБ Мои Инвестиции — сообщил, что привлёк 45% от общего объёма средств, поступивших на брокерские счета за квартал по методике Банка России.

«Для брокера ВТБ Мои Инвестиции результаты второго квартала стали подтверждением эффективности выбранной стратегии развития», — говорит руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Показательно, что рекордный приток средств происходил на фоне снижения индекса Мосбиржи.

«На первый взгляд такая динамика может выглядеть парадоксально: рынок акций снижается, а инвесторы продолжают увеличивать объём средств на брокерских счетах. Однако это скорее говорит о смене характера инвестиционного поведения, чем о снижении интереса к фондовому рынку», — считает Андрей Яцков.

Для части инвесторов снижение котировок становится возможностью постепенно наращивать позиции по более низким ценам в расчёте на долгосрочный рост. Капитал продолжает перетекать на рынок ценных бумаг даже при отсутствии краткосрочного роста индексов.

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