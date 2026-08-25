Фото: Изображение от freepik
Общество

Воду отключили на восьми улицах Рязани до завтрашнего дня

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жители нескольких районов Рязани временно остались без холодного водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе МП «Водоканал города Рязани», ограничение подачи воды связано с проведением необходимых ремонтных работ на водопроводных сетях.

Отключение произошло во вторник, 25 августа 2026 года, в 16:30 и продлится до 06:00 среды, 26 августа.

В зону ограничения попадут жилые дома и социальные учреждения по следующим адресам:

  • ул. 1-й проезд Гагарина, д. 12;
  • ул. 1-я Железнодорожная, д. 54, д. 56, д. 60, д. 60а;
  • ул. 1-я Линия, д. 2, д. 3;
  • ул. Гагарина, д. 9, д. 11, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 29, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50, д. 60-64, д. 70/10, д. 72/3, д. 74, д. 76, д. 78, д. 78 корп. 1, д. 80, д. 82, д. 86, д. 140-142, д. 16 (д/сад №123);
  • ул. Дзержинского, д. 51-53, д. 59, д. 59 корп. 1, д. 59 корп. 2, д. 59 корп. 3, д. 60/2, д. 61, д. 62 корп. 1, д. 64, д. 68-70, д. 69, д. 73, д. 74/76, д. 80, д. 82, д. 71 (школа №3), д. 78 (школа №16);
  • ул. Пушкина, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 38;
  • ул. Стройкова, д. 1/64, д. 4/62, д. 11;
  • ул. Татарская, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3, д. 13 корп. 1, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 33, д. 37, д. 47.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Михайлове завершился капитальный ремонт женской консультации
Следующая статья
Семьи Рязанской области могут получить до 18 тысяч рублей в месяц на компенсацию аренды жилья

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Новости России

Полковник раскрыл, откуда дроны ВСУ атаковали Ozon в Махачкале и объяснил смену тактики противника

В Кумторкалинском районе Махачкалы в результате падения обломков БПЛА на территории склада начался крупный пожар.
Погода

На Рязанскую область надвигается огромный атмосферный вихрь «Приска»

Европейский гость прогонит последнее летнее тепло и откроет двери осени.
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Новости кино и ТВ

Скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Степанов

Артист ушел из жизни внезапно, а его коллегам теперь предстоит в экстренном порядке собирать средства на похороны, так как у покойного не осталось близких родственников.
Темы
Общество

Павел Малков перенес прямой эфир с жителями региона на 27 августа

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об изменении графика своего прямого эфира с жителями региона. Новая дата онлайн-встречи назначена на четверг, 27 августа.
Власть и политика

Павел Малков и Андрей Макаров оценили обновление социальной инфраструктуры в Александро-Невском округе

Первым пунктом инспекции стал районный Дворец культуры, где в мае текущего года завершился масштабный капитальный ремонт, реализованный при федеральной поддержке.
Экология, природа, животные

Павел Малков призвал рязанцев и бизнес присоединиться к масштабному озеленению региона

На заседании регионального Правительства 25 августа губернатор Рязанской области...
Общество

Семьи Рязанской области могут получить до 18 тысяч рублей в месяц на компенсацию аренды жилья

Инициатива уже помогла улучшить жилищные условия около 90 семей с начала 2026 года.
Медицина

В Михайлове завершился капитальный ремонт женской консультации

В настоящее время в здании идут завершающие этапы подготовки к запуску. Персонал проводит генеральную уборку помещений, специалисты расставляют медицинское оборудование.
Общество

«Не подарок» ️или принц на белом коне: история любви молодоженов из Сасова

Официально свои отношения пара зарегистрировала 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации. Молодожены признались, что очень любят свою страну и родной край.
Погода

В Рязанской области 26 августа ожидаются дожди и до +20°C

Температурный фон останется комфортным для конца лета, но с ощутимыми перепадами между днем и ночью.
Происшествия

В Рязани водитель квадроцикла без прав предстанет перед судом за гибель пассажирки

Перед судом предстанет 32-летний местный житель, обвиняемый в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье