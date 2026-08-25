Воду отключили на восьми улицах Рязани до завтрашнего дня

Жители нескольких районов Рязани временно остались без холодного водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе МП «Водоканал города Рязани», ограничение подачи воды связано с проведением необходимых ремонтных работ на водопроводных сетях.
Отключение произошло во вторник, 25 августа 2026 года, в 16:30 и продлится до 06:00 среды, 26 августа.
В зону ограничения попадут жилые дома и социальные учреждения по следующим адресам:
- ул. 1-й проезд Гагарина, д. 12;
- ул. 1-я Железнодорожная, д. 54, д. 56, д. 60, д. 60а;
- ул. 1-я Линия, д. 2, д. 3;
- ул. Гагарина, д. 9, д. 11, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 29, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50, д. 60-64, д. 70/10, д. 72/3, д. 74, д. 76, д. 78, д. 78 корп. 1, д. 80, д. 82, д. 86, д. 140-142, д. 16 (д/сад №123);
- ул. Дзержинского, д. 51-53, д. 59, д. 59 корп. 1, д. 59 корп. 2, д. 59 корп. 3, д. 60/2, д. 61, д. 62 корп. 1, д. 64, д. 68-70, д. 69, д. 73, д. 74/76, д. 80, д. 82, д. 71 (школа №3), д. 78 (школа №16);
- ул. Пушкина, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 38;
- ул. Стройкова, д. 1/64, д. 4/62, д. 11;
- ул. Татарская, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3, д. 13 корп. 1, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 33, д. 37, д. 47.