Фото Пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси
Общество

Десница Спиридона Тримифунтского в России: в каких городах поклониться мощам, список храмов

Валерия Мединская
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В Россию привезли десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Это одна из самых почитаемых христианских святынь. Событие произошло впервые за восемь лет. Ковчег с мощами уже доставлен в Москву. С 20 августа по 20 сентября святыня посетит 13 городов в 12 регионах страны.

В Рязань ковчег с мощами святителя не повезут, однако несколько дней он будет пребывать в Москве.

Как встречали ковчег с десницей

17 августа 2026 года в Россию с греческого острова Корфу доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Это правая рука святого. Принесение состоялось по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предыдущий раз святыня приезжала в Россию в 2018 году.

В московском аэропорту ковчег встречал митрополит Воскресенский Григорий. Он представлял Русскую православную церковь. Вместе со святыней прибыл митрополит Керкирский Нектарий из Элладской православной церкви. При его поддержке это принесение стало возможным.

График пребывания святыни в городах России

Ковчег с мощами будет находиться в России с 17 августа по 20 сентября 2026 года. Святыня посетит следующие города:

20 августа — Чебоксары, Введенский кафедральный собор. Круглосуточный доступ. Молебны каждые два часа.

21–24 августа — Казань, Казанский собор. Круглосуточный доступ. С 10:00 до 20:00 молебны с акафистом каждые два часа.

25–26 августа — Дивеево, Преображенский собор Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Доступ с 15:00 25 августа до 14:00 26 августа.

26–27 августа — Нижний Новгород, Кафедральный собор Александра Невского. Доступ с 17:00 26 августа до 16:45 27 августа.

28–31 августа — Санкт-Петербург, Казанский кафедральный собор. Доступ с 6:30 до 23:00. Молебны каждый час.

1–2 сентября — Псков, Свято-Троицкий кафедральный собор. Доступ с 8:00 до 20:00. Молебны каждый час с 10:00 до 18:00.

3–4 сентября — Смоленск, Свято-Успенский кафедральный собор. Круглосуточный доступ.

5–6 сентября — Иркутск, Собор Богоявления. Круглосуточный доступ. 6 сентября — Крестный ход с мощами.

7–9 сентября — Хабаровск, Спасо-Преображенский кафедральный собор. Доступ с 8:00 до 20:00. Молебны каждые два часа.

10–11 сентября — Челябинск, Кафедральный собор Рождества Христова. Круглосуточный доступ.

12 сентября — Екатеринбург, Храм на Крови. Круглосуточный доступ.

13–14 сентября — Владимир, Успенский кафедральный собор. Круглосуточный доступ. Молебны каждый час.

15–20 сентября — Москва, Храм Христа Спасителя. Доступ с 8:00 до 20:00.

Что такое «десница»

«Десница» — церковнославянское название правой руки. Слово происходит от старославянского «десный» — «правый». В русском языке оно устаревшее, но сохраняется в церковной лексике и устойчивых выражениях.

Левая рука на церковнославянском называется «шуйца». Противопоставление десницы и шуйцы закрепилось в языке и богослужебной традиции как символ различия между правильным и ложным путём.

В Священном Писании десница символизирует могущество и силу. В Библии правая рука символизирует также южную сторону, левая — северную. Особое значение имеет выражение «одесную Отца» — по правую руку от Бога. Это указывает на божественное достоинство Христа и равную власть с Отцом.

В церковнославянской традиции к деснице святых добавляют эпитет «честная». Но не просто «честная» в современном смысле, а «досточтимая», «благоговейно почитаемая», «святая».

Чем известен святитель Спиридон Тримифунтский

Святитель Спиридон жил около 270–348 годов. Он родился на Кипре в простой крестьянской семье. В юности был пастухом, имел жену и детей. После смерти жены стал епископом города Тримифунта.

Даже в сане епископа он сохранял простоту и продолжал трудиться. За праведную жизнь Господь наградил его даром чудотворения. По преданиям, он исцелял больных, изгонял бесов и даже воскрешал умерших.

Особое место занимает его участие в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. На этом соборе святитель Спиридон явил чудо. Чтобы показать триединую сущность Бога, он сжал в руке кирпич. Из него вырвалось пламя, потекла вода, а в руке осталась глина.

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