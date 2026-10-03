Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

После кончины знаменитого советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского, умершего в возрасте 87 лет от проблем с сердечно-сосудистой системой.

По данным aif.ru, основным объектом недвижимости, принадлежавшим Кашпировскому в России, была двухкомнатная квартира в столичном районе Митино. Это жилье он получил в 1993 году как депутат Государственной думы первого созыва от фракции ЛДПР.

Когда спустя два года полномочия депутата истекли, Кашпировский отказался освобождать помещение, заявив, что это его единственное жилье. По свидетельствам современников, при попытках выселить его, целитель якобы пообещал наслать импотенцию на всех причастных к этому процессу. В итоге эта недвижимость была переоформлена на его третью супругу Гулизар Чалбашову, которая в прошлом году родила ему дочь. Таким образом, на момент смерти в собственности у Анатолия Михайловича недвижимости не осталось.

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких. В частности, средства, заработанные им во время работы в Соединенных Штатах, были оставлены его старшим детям.

Помимо этого, в состав потенциального наследства могут войти банковские сбережения и авторские права на различные медицинские и психотерапевтические разработки. Юрист Иван Соловьев объяснил механизм наследования в данном случае. По законам Российской Федерации, наследниками первой очереди являются супруга, дети и внуки (по праву представления).