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Происшествия

Двух рязанцев задержали за кражу продуктов для суши в торговом центре

Анастасия Мериакри
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Сотрудники отдела МВД России по Советскому району Рязани раскрыли кражу продовольственных товаров, нанесшую ущерб местному предпринимателю на сумму более 10 тысяч рублей.

Поводом для начала расследования стало заявление владельца бизнеса по изготовлению и продаже роллов и суши. Мужчина сообщил, что из его помещения в одном из городских торговых центров были похищены продукты питания.

Прибывшие на место оперативники уголовного розыска тщательно осмотрели территорию и опросили персонал соседних торговых точек. Свидетели смогли описать двух молодых людей, которых они видели вечером рядом с заведением общепита. По описанию внешности стражи порядка оперативно опознали одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний житель Рязани, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Вскоре полицейские разыскали и задержали первого фигуранта, а также установили личность его сообщника — еще одного 20-летнего знакомого.

Следствие установило, что приятели, возвращаясь домой вечером, решили заглянуть в торговый центр. Злоумышленники были хорошо осведомлены о графике работы заведений и знали, что некоторые точки общепита в это время уже закрыты, оставляя продукты без присмотра. Воспользовавшись этой уязвимостью, молодые люди похитили рис, рыбу, огурцы, листы нори и другие компоненты для приготовления суши.

В настоящее время следователь отдела МВД по Советскому району возбудил в отношении задержанных уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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