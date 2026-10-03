Фото со страницы Елены Сорокиной Вконтакте
Общество

«Настоящий полковник!»: Участник СВО встретил свою судьбу в вагоне-ресторане

Анастасия Мериакри
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Руководитель Главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась очередной трогательной историей молодоженов, которая стала ярким примером верности и преданности. Герои этого рассказа — участник специальной военной операции Олег и его супруга Вика, которую он в шутку называет «Настоящий полковник!».

Олег, получив ранение на передовой, возвращался в свою часть после лечения. Вика вместе с подругами отправлялась в том же поезде на отдых. Зайдя в вагон-ресторан перекусить, девушки обнаружили, что все места заняты, кроме трех за столиком, где сидел Олег. Судьба ли это была или простое совпадение, но именно этот случайный обед стал началом их большой истории любви.

С тех пор Вика стала неотъемлемой частью военной жизни своего супруга. Олег в шутку называет свою избранницу «Настоящий полковник!». Девушку знает вся воинская часть Олега, и она, в свою очередь, знает каждого. Вика готова ехать за мужем везде, где только можно, лишь бы быть рядом с ним. Даже свою собаку она берет с собой в эти поездки.

Сам Олег родом из Тульской области, однако, готовясь к созданию семьи, он уже приобрел жилье в Рязани. Именно в нашем городе молодожены решили строить свое совместное будущее. В ближайшее время Олегу предстоит вернуться в часть, но дома его будет ждать верная жена.

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