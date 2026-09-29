В Рязани зарегистрировали рождение пятого ребенка участницы СВО с позывным «Воин»

Во Дворце торжеств Рязани 29 сентября состоялась особенная церемония, приуроченная к реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Семья». В праздничной обстановке была зарегистрирована новорожденная девочка, ставшая пятым ребенком в многодетной семье военнослужащей из города Ряжска.

Родителями малышки стали Евгений и Елизавета Юровы. Глава семейства работает преподавателем в Ряжской средней школе № 2 и совмещает эту деятельность с обязанностями тренера в спортивной школе «Флагман». Его супруга Елизавета с позывным «Воин» является действующей участницей специальной военной операции.

Контракт с Министерством обороны РФ она подписала в прошлом году. С самого начала проведения СВО женщина активно участвовала в гуманитарных миссиях по поддержке российских военнослужащих, за что была удостоена ведомственной медали «За укрепление боевого содружества».

Поздравить супругов с важным событием прибыли почетные гости. Начальник Главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина и ветеран СВО, руководитель штаба «Барс-Рязань» Евгений Бажанов лично вручили родителям свидетельство о рождении дочери. В качестве памятного подарка семье был передан знак Губернатора «Родившемуся на Рязанской Земле».