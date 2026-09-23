Четыре квартиры без наследников перешли в собственность муниципалитета Кораблинского района

В Кораблинском районе Рязанской области суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании права муниципальной собственности на выморочное недвижимое имущество. Речь идет о четырех жилых помещениях, оставшихся без законных владельцев.

В ходе плановой надзорной проверки сотрудники прокуратуры установили, что на территории муниципального округа расположены квартиры в многоквартирных домах, чьи собственники скончались. При этом законные наследники в отведенный Гражданским кодексом РФ шестимесячный срок не заявили о своих правах на вступление в наследство.

Согласно действующему законодательству, такое имущество признается выморочным и в обязательном порядке переходит в собственность муниципального образования. На основании этого прокурор Кораблинского района обратился в суд с соответствующим исковым заявлением.

Судебная инстанция полностью поддержала позицию надзорного ведомства и вынесла решение о закреплении квартир за муниципалитетом. В настоящее время исполнение вступившего в законную силу судебного акта находится на контроле прокуратуры.