Синоптики рассказали, стоит ли ждать новую волну бабьего лета в Рязанской области

В настоящее время в обществе ведутся активные дискуссии о приближении так называемого «старого» бабьего лета. Синоптики дали прогноз погоды в Центральном федеральном округе, включая Рязанскую область. По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, с научной точки зрения деление на «молодое» или «старое» бабье лето не существует.

В классическом метеорологическом понимании этот термин означает период сухой и солнечной погоды с высокими температурами, который обязательно наступает после предварительного похолодания.

«В этом году классическое бабье лето уже прошло. В начале сентября мы столкнулись с прохладой, а затем температура воздуха выросла. Больше недели в столичном регионе сохранялась сухая и теплая погода», — напомнила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, бабье лето завершилось 21 сентября. Считается, что после этой даты наступает устойчивая прохладная погода. Кроме того, 23 сентября наступает день осеннего равноденствия, знаменующий начало астрономической осени, поэтому полноценное возвращение летнего тепла уже невозможно.

Тем не менее в ближайшие дни погода в Москве и Рязанской области будет формироваться под влиянием теплого сектора циклонов. Это обеспечит кратковременное сохранение высоких температур. Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 17–20 градусов. Метеорологи подчеркивают, что это лишь короткий всплеск тепла, а не новая волна бабьего лета.

Уже к середине следующей недели характер погоды изменится: максимальная дневная температура снизится до плюс 15–18 градусов, небо затянут тучи, и начнутся дожди.