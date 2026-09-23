Рост цен в Рязанской области в августе замедлился

Рост цен в августе 2026 года в Рязанской области несколько замедлился. По данным регионального отделения Банка России, годовая инфляция в субъекте закрепилась на отметке 7,5%. При этом динамика цен на разные группы товаров и услуг оказалась неоднородной.

Продукты питания в конце лета практически не изменились в цене, а сфера услуг, напротив, подешевела. Заметное снижение стоимости зафиксировано на яйца. Это связано с наращиванием объемов производства на птицефабриках как в регионе, так и в целом по стране, что привело к росту предложения и закономерному снижению цен. Также более выгодными для покупателей стали бытовая химия, мыло и стиральные порошки, на которые ритейлеры активно предлагали скидки. Снизилась и стоимость путевок на Черноморское побережье из-за падения спроса и последующей корректировки тарифов туроператорами.

В то же время непродовольственные товары прибавили в цене. Стоимость смартфонов выросла под влиянием летнего ослабления курса рубля и сохраняющегося дефицита микрочипов на мировом рынке. Курсовые колебания национальной валюты также отразились на стоимости зарубежного отдыха, сделав поездки в Турцию дороже по сравнению с июлем.

Управляющий отделением Банка России по Рязанской области Сергей Кузнецов обратил внимание на то, что потребители часто фокусируются на подорожании отдельных товаров, упуская из виду общую картину. По его словам, цены меняются разнонаправленно, а ключевая задача регулятора заключается в снижении инфляции для обеспечения предсказуемого и умеренного роста цен в долгосрочной перспективе.