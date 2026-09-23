ВСУ 150 раз за сутки атаковали Белгородскую область, пострадало 8 человек

За последние 24 часа в Белгородской области в результате вражеских атак пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев, подведя итоги работы экстренных служб и сил обороны за минувшие сутки.

По словам губернатора, Вооруженные силы Украины совершили 150 атак на территорию региона. Ударам подверглись сразу 13 муниципальных образований, включая Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округа.

Противник применил артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня, произведя 14 обстрелов. Кроме того, шесть раз фиксировались попытки сброса взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов.

Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны и других задействованных подразделений, 145 беспилотников были успешно сбиты или подавлены, что позволило минимизировать ущерб.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в пяти округах. В Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском и Шебекинском районах ранения получили восемь человек. Семеро из них были экстренно госпитализированы, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.