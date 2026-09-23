Какой будет погода в октябре 2026 года по народным приметам

Конец сентября 2026 года традиционно становится временем, когда жители России обращаются к многовековому опыту предков для прогнозирования погоды. В народном календаре этот месяц, исторически называемый на Руси «ревуном» за непогоду, а в древнеримской традиции означавший «седьмой», служит естественным мостом к прогнозам на октябрь и грядущую зиму.

С завершением основных полевых работ, таких как вспашка зяби и молотьба, наступает короткий период «бабьего лета». Именно поведение природы в эти дни считается ключевым индикатором. Согласно народной метеорологии, если конец сентября выдается теплым и солнечным, то октябрь порадует продолжительной и «золотой» осенью, пишет URA.RU.

Однако существуют и предупреждающие знаки. Густые утренние туманы сулят дождливый октябрь, а внезапный иней на траве указывает на стремительное приближение заморозков. Нестабильную и ветреную погоду в следующем месяце предвещают ярко-алые краски рассвета или заката. При этом редкое для конца сентября явление в виде грозы с громом трактуется как верный признак аномально теплого октября.

Приметы также дают ориентиры для подготовки к зимнему сезону. Считается, что первый снег, выпавший на Сергиев день 25 сентября, гарантирует установление полноценной зимы уже в начале ноября. А с 27 сентября, на Воздвижение, на Руси традиционно начинались «зазимки». С этой даты холод приобретает устойчивый характер, а природа окончательно переходит в режим зимнего покоя.

Несмотря на использование спутниковых данных и сложных математических моделей современными метеорологическими службами, народные приметы продолжают играть значимую роль в культурной традиции, позволяя людям ощущать естественный ритм природы.