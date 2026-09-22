Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Названы 7 вещей, которые не стоит отдавать даже близким, чтобы не навлечь беду

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Мы привыкли легко делиться бытовыми мелочами: одолжить подруге платье, разрешить примерить украшение, оставить на память фотографию или дать соседке пакет соли. Однако в народных поверьях и эзотерических практиках существуют предметы, которые воспринимаются почти как продолжение самого человека. Считается, что такие вещи, долго соприкасаясь с телом, домом или личной жизнью владельца, впитывают его энергетику.

Отсюда и старые запреты: не отдавать последнее, не передавать некоторые предметы из рук в руки, особенно осторожно относиться к просьбам тех людей, после общения с которыми вы и без всякой мистики чувствуете себя выжатыми. Конечно, научных доказательств того, что через вещи можно «украсть удачу», не существует. Но если посмотреть на такие приметы как на язык символов и личных границ, многие из них неожиданно хорошо работают и без магии.

О том, какие предметы народная мудрость категорически не рекомендует отдавать другим и почему за древними запретами скрывается вполне современная психология, рассказало Life.ru.

Не давайте примерять любимое украшение

Кольцо, браслет, цепочка или серьги в эзотерике считаются одними из самых «личных» вещей. Они часами соприкасаются с телом и часто связаны с сильными воспоминаниями: подарком любимого человека, важным периодом жизни или семейной историей. Поэтому просьба «дай поносить твоё кольцо, оно такое красивое» в старых поверьях воспринималась настороженно.

Особенно это касается обручального кольца, талисмана или вещи, которую человек практически никогда не снимает. Эзотерики советуют такие украшения не передавать даже ненадолго. Считается, что вместе с ними можно символически отдать часть собственного благополучия или впустить в личную жизнь чужую энергетику.

Украшения часто несут сильную эмоциональную привязанность. Если вам некомфортно расставаться с любимой вещью даже на час — это сигнал, который стоит услышать.

Не делитесь расчёской

Расчёска напрямую связана с волосами, а волосам во многих магических традициях приписывали особое значение. Именно поэтому личную расчёску старались не давать посторонним и не пользоваться чужой. В эзотерическом толковании волосы будто бы сохраняют информацию о человеке, его состоянии и внутренней силе.

Отсюда особенно тревожной считается ситуация, когда кто-то настойчиво просит именно вашу расчёску, хотя рядом есть любая другая. Но даже без мистики привычка вполне разумная: расчёска относится к предметам личной гигиены. Через расчёску передаются кожное сало, перхоть и микроорганизмы. Отказать в такой просьбе — абсолютно нормально.

Почему нельзя выносить зеркало из дома

С зеркалами связано больше поверий, чем с любым другим предметом интерьера. Их закрывали после смерти человека, боялись разбивать, старались правильно размещать в доме и неохотно отдавали другим. Зеркало считается своеобразным накопителем происходящего вокруг. Особенно сильным называют старое зеркало, которое много лет находилось в спальне или принадлежало одной семье.

Поэтому просьба отдать или надолго одолжить своё зеркало в приметах воспринимается неоднозначно. Считается, что вместе с ним из дома может уйти привычная энергетика, а обратно предмет способен принести уже чужую. Если зеркало вам дорого или с ним связано много воспоминаний, народная мудрость советует довольно простую вещь: пусть остаётся там, где стояло.

Старые зеркала часто являются семейными реликвиями. Их потеря — это потеря части семейной истории, которую невозможно восстановить.

Так ли безобидно поделиться солью

«Займи соли» кажется самой невинной просьбой на свете. Но именно соль столетиями окружали десятки примет. Её использовали в обрядах очищения, считали символом защиты дома, а рассыпанную соль связывали с ссорами. Считается, что она способна впитывать негативную энергетику, поэтому отдавать из дома последнюю соль особенно не советуют.

В народных поверьях встречается и другой принцип: если уж делиться, лучше не передавать соль прямо из рук в руки. Банку или пакет ставили на стол, чтобы человек взял сам. Разумеется, соседка с пустой солонкой вряд ли замышляет энергетическое ограбление века. Но сама примета хорошо показывает, насколько важным продуктом соль когда-то была для дома.

Соль исторически была дорогим и ценным продуктом. Примета отражает уважение к ресурсам и традицию бережного отношения к пище.

А что с любимой одеждой, которую постоянно носите?

Одно дело отдать старую кофту, которая два года лежит в шкафу. Совсем другое одолжить человеку вещь, которую вы носите почти каждый день. Особенно осторожно советуют относиться к одежде, связанной с важными моментами: платью со счастливого свидания, костюму, в котором получили новую работу, или вещи, которую воспринимаете как собственный талисман.

Считается, что одежда долго контактирует с телом и поэтому особенно хорошо «запоминает» владельца. Если после возвращения вещи она вдруг начинает вызывать неприятное чувство, эзотерики рекомендуют её постирать и некоторое время не носить. А с психологической точки зрения всё проще: если вам неприятно отдавать любимую вещь, слова «нет, я её не одалживаю» вполне достаточно.

Любимая одежда — часть вашего образа и уверенности в себе. Если её потеря или даже временное отсутствие вызывает дискомфорт, это важный сигнал о личных границах.

Почему всем подряд нельзя показывать старые фото

Сегодня фотографиями обмениваются тысячами, поэтому этот запрет кажется почти смешным. Но речь в приметах обычно идёт не о снимке в телефоне, а о физической фотографии. Изображение человека часто воспринимается как его символический «след». Отсюда и огромное количество мистических историй о гаданиях, обрядах и воздействиях через фотографии.

Особенно настороженно советуют относиться к просьбе отдать оригинал старого семейного снимка или фотографию, которая существует в единственном экземпляре. Не обязательно потому, что кто-то хочет провести ритуал. Просто такие вещи несут ещё и реальную семейную ценность, которую потом невозможно восстановить.

Физические фотографии — это архив семейной памяти. Цифровые копии можно восстановить, а оригинал, переданный и потерянный, уйдёт навсегда.

Чем грозит отдать последние деньги «на счастье»

Самая интересная история связана не просто с просьбой занять денег, а с конкретной купюрой или монетой, которую человек хранит в кошельке как талисман. Кто-то носит первую заработанную купюру, кто-то счастливую монету, а кто-то банкноту, подаренную близким человеком. Такие предметы называют денежными магнитами и советуют вообще не выпускать их из рук.

Поэтому просьба «дай именно эту монетку, я потом верну» воспринимается особенно плохо. Считается, что вместе с денежным талисманом можно отдать удачу в финансах. И здесь работает хороший универсальный принцип: если предмет для вас что-то символизирует, его ценность определяется не номиналом. Даже десятирублёвая монета может быть дороже тысячи, если с ней связана личная история.

Талисманы работают как психологические якоря, дающие уверенность. Расставание с ними может реально снизить вашу мотивацию и веру в себя.

Когда действительно стоит насторожиться

Ни одна просьба одолжить расчёску или кольцо сама по себе не делает человека энергетическим вампиром. Но куда интереснее другое: как он реагирует на ваш отказ. Если после спокойного «нет» человек начинает давить, обижаться, высмеивать вашу привязанность к вещи или убеждать, что «тебе что, жалко?», — проблема уже вполне реальная и никакой мистики для её объяснения не требуется.

Народные приметы часто выглядят мистически, но за ними можно увидеть очень современную мысль: не всё личное нужно отдавать только потому, что вас попросили. Украшения, фотографии, талисманы, любимая одежда или памятные вещи имеют ценность именно для вас, и этого уже достаточно, чтобы оставить их при себе.

А если после очередной просьбы внутри настойчиво звучит «не хочу» — возможно, это и есть тот самый знак, к которому действительно стоит прислушаться. Интуиция редко ошибается в вопросах личных границ.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязанской области заработала «Карта укрытий»
Следующая статья
До 25°С тепла и сильный ветер прогнозируется в Рязанской области 23 сентября

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Политика

Зеленскому «обрезают крылья»: эксперт раскрыл цели мощнейшего удара по Киеву и области

Военный эксперт рассказал о возможных ударах по авиационной базе и производству беспилотников.
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

В этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день.
Интересное

Осеннее равноденствие ударит больно: четырем знакам обещают перемены уже совсем скоро

Осеннее равноденствие связывают с переходным периодом. Прогноз для Быков, Драконов, Собак и Лошадей на 23 сентября.
Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Темы
Общество

Почти половина жителей Рязанской области использует ИИ для подготовки к собеседованиям

Рязанцы используют алгоритмы для решения конкретных задач. Чаще всего нейросети применяют для генерации списка вероятных вопросов от работодателя.
Экология, природа, животные

В Окском заповеднике на дорогах погибло 200 ужей в период осенней миграции

Сама миграция растягивается почти на два месяца (с середины августа до середины октября), а ее интенсивность напрямую зависит от погоды.
Происшествия

Пенсионер украл телефон на кассе супермаркета в Рязанской области, но был задержан по пути домой

Потерпевшая пояснила, что в процессе оплаты покупок оставила смартфон на кассовой ленте. Выйдя на улицу, она обнаружила пропажу и немедленно вернулась в торговый зал.
Погода

До 25°С тепла и сильный ветер прогнозируется в Рязанской области 23 сентября

В среду, 23 сентября, жителей Рязанской области накроет волна почти летнего тепла, однако комфортную картину будут портить короткие дожди и порывистый ветер.
Экономика и бизнес

ЦБ планирует обязать банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при оценке кредитоспособности

В кредитную историю будут включаться сведения о задолженностях физических лиц имущественного характера, в отношении которых судебные приставы уже открыли исполнительное производство.
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актрисы из «Тайны следствия» Екатерины Дроновой

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова, широко известная зрителям по ролям в популярных телесериалах «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей», ушла из жизни 19 сентября.
Спорт

Захару Петрову подарили теленка за успехи на чемпионате Европы

В честь завоевания медалей на чемпионате Европы 2026 года 24-летнему спортсмену вручили теленка.
Общество

С 1 октября 2026 года вырастут пенсии и изменятся правила работы маркетплейсов

Что изменится в финансах россиян с 1 октября 2026 года: пенсии вырастут, банкоматы станут удобнее, а маркетплейсы — прозрачнее
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье