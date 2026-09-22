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Народные приметы 23 сентября, что нельзя делать в день Петра и Павла Рябинников

Олеся Чугунова
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Двадцать третьего сентября рябина набирала сок. Ягода становилась сладкой и годной к заготовкам. На Руси её любили за тройную пользу. Она была едой, лекарством и даже служила оберегом. Праздник называли Рябинниками. Считалось, что собранная вовремя ягода убережёт двор от болезней и злых сил до следующего сезона. Конечно же не обходилось и без особых запретов в этот день. Если нарушить один из них, то, по поверьям, можно лишиться зрения, красоты или будущей любви.

В этот же день церковь вспоминает святителей Петра и Павла. Но в народном календаре дата закрепилась именно как Рябинники. Всё решала ягода.

Что нельзя делать 23 сентября

Приметы на Рябинники перечисляют немало ограничений. Тем, кто не будет соблюдать правила грозили хворь, одиночество и полоса неудач.

Начинались запреты с работы. Новые дела в этот день не затевали. Тот, кто вздумал поставить забор или починить телегу, мог, по словам стариков, «руки отсушить». А раз большие дела откладывали, то и за ручной труд не брались. Особенно за шитьё и вязание. Эти занятия якобы оборачивались болезнями.

Осторожничали и с чужими тайнами. Подглядывать в чужие окна или заглядывать в кошельки запрещалось. Любопытным пророчили потерю зрения. По той же логике не подслушивали чужие разговоры. За это сулили глухоту. Чем меньше человек лез в чужую жизнь, тем спокойнее жил сам.

Слова в этот день тоже имели вес. Спорить не советовали. А высмеивать старших — тем более. Неуважение к старикам грозило одиночеством и безденежьем. Конфликт мог тянуться за человеком долго.

Домашний уклад тоже попадал под запреты. Супругам не советовали ложиться спать в разное время. Считалось, что это может привести к расставанию. А незамужним девушкам запрещалось грызть семечки. Верили, что так они теряют привлекательность и не дождутся жениха.

И главное — не трогали рябину без нужды. Ломать ветви и как-либо вредить дереву запрещалось строго. Ослушавшемуся предрекали чёрную полосу в жизни. Дерево в этот день считалось особенно уязвимым.

Что можно делать 23 сентября

Рябинники располагают к домашним хлопотам, заготовкам и тёплому общению с близкими. Собирали рябину и пускали её в дело. Готовили настои, пекли пироги, добавляли в блюда. Утро начинали с умывания ключевой водой. Набирали воду из трёх источников и умывались на заре. По поверьям, это помогало стать красивее и моложе.

Прибирались в доме и избавлялись от ненужных вещей. Старую одежду и обувь не выбрасывали, а сжигали. Вместе с ними, верили, уходили болезни владельцев.

Звали гостей и накрывали стол с выпечкой. Большие открытые пироги символизировали достаток. А небольшие сдобные булочки пекли для соседей и раздавали до заката. Завершить угощение и визиты старались до наступления темноты. Ночью на улицу не выходили, чтобы не столкнуться с нечистой силой.

Народные приметы на 23 сентября

· Высокое небо — неделя простоит солнечной и тёплой.

· Быстро плывущие тучи — дождь близко, но затяжного ненастья не будет.

· Красный закат — октябрь окажется тёплым.

· Обильный урожай рябины — осень будет дождливой, а зима студёной.

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