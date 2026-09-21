Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

Двадцать второго сентября день и ночь становятся равны. Осеннее равноденствие. А ещё в этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день. Считалось, что он приносит в дом достаток и удачу.

В этот день православная церковь вспоминает святых Иоакима и Анну. Это родители Пресвятой Богородицы. На Руси их считали покровителями рожениц и бездетных женщин. Молодых матерей и чествовали повивальных бабок. Для них пекли пироги, варили кашу и звали на праздничный обед. Женщины, которые помогали появиться на свет новым жизням, получали особое уважение. Праздник совпадал с осенним равноденствием. День и ночь становились равны. Это символическое событие тоже накладывало отпечаток на традиции.

С этим праздником была связана одна любопытная традиция. Молодожёны угощали всех, кто заходил к ним в гости. Дверь в доме держали открытой, чтобы никого не обидеть.

Родственники и знакомые собирались у молодых. Делились опытом и давали полезные советы. Хозяйка обязательно пекла пироги, блины и другие угощения. Считалось, что чем щедрее стол, тем благополучнее будет жизнь молодой семьи.

Что можно и нужно делать 22 сентября

В этот день было принято помогать нуждающимся и давать пожертвования. Молились святым Иоакиму и Анне о крепком здоровье, благополучии и достатке. Ходили в церковь и ставили свечу к иконе святых.

Время старались проводить с родными и друзьями. Звали близких и соседей на чаепитие. Угощали выпечкой, фруктами и сладостями.

Готовили дом к холодам. Утепляли окна, доставали зимние вещи. Приносили домой веточку рябины. Верили, что она поможет отогнать от дома несчастья.

Пекли пироги с капустой — для достатка. А со сладкой начинкой — для удачи в любви. Из дома выбрасывали хлам, чтобы освободить место для удачи.

Что нельзя делать 22 сентября

После заката на улицу старались не выходить. В темноте, по поверьям, можно было «собрать» болезни. А раз вечер проходил дома, то и дальние поездки откладывали. Переезд или долгая дорога в этот день грозили проблемами с деньгами и здоровьем.

Деньги вообще требовали особой осторожности. Кошелёк не оставляли на столе — иначе, считалось, можно лишиться всего, что в нём лежит. По той же причине не давали в долг и не занимали сами. Любая денежная сделка в этот день вела к бедности. Даже найденные на улице монеты поднимать не советовали. На них могла лежать порча.

Осторожничали не только с деньгами, но и со словами. Желать кому-то зла, сплетничать и злословить запрещалось строго. Считалось, что негатив вернётся к человеку бумерангом. А раз так, то и обещания старались не давать. Выполнить их всё равно не получится, а слово, как верили предки, имеет вес.

Новые дела в этот день тоже не начинали. Они не приносили успеха. День подходил только для завершения старого. Зато дома можно было заняться уютом и подготовкой к холодам. Окна на ночь закрывали. Спать с открытыми створками не советовали. Лунный свет, по поверьям, вытягивал все силы.

А вот за грибами в этот день ходили только большой компанией. В одиночку в лес не отправлялись. Двадцать второго сентября леший осматривает свои владения. Встреча с ним один на один не сулила ничего хорошего.

Народные приметы на 22 сентября

По погоде и природным явлениям в этот день судили о том, какой будет осень и зима.

· Много паутины — осень будет тёплой, а зима морозной.

· Снег выпал — в следующем году будет плохой урожай.

· С лиственницы не осыпались иголки — зимой выпадет много снега.

· Листья с вишни не опали — к тёплой погоде.

· Утром гололёд — завтра пойдёт дождь.

· Листья на деревьях ещё держатся — следующее лето будет солнечным.

· Тепло и сухо — зимние месяцы будут не слишком суровыми.

· Комары поздней осенью — к мягкой зиме.

· Много листьев на деревьях к 22 сентября — зима будет снежной.

· Листья опали рано и дружно — зима окажется мягкой и не слишком морозной.

· Много рябины в лесу — холодный декабрь и снежный январь.

· Белка сменила шубку на зимнюю — зима придёт рано.

· Зайцы сменили мех на белый — жди скорых холодов.

· Гуси высоко летят — к дружной и тёплой весне, низко — к затяжной зиме.