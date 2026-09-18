«Р-Энергия» ищет начальника сектора бюджетирования

Компания ООО «Р-Энергия», расположенная в центре Рязани по адресу улица Радищева, 61, приглашает на постоянную работу начальника сектора бюджетирования. Уровень дохода составляет от 107 500 рублей в месяц до вычета налогов.

В обязанности будущего руководителя войдет анализ исполнения основных бюджетов и проведение комплексного финансово-экономического анализа всех видов деятельности организации. Ему предстоит готовить аналитические отчеты и презентации, оптимизировать процесс бюджетирования, а также использовать инструменты аналитики данных для повышения качества прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов. Кроме того, начальник сектора будет организовывать и контролировать работу подчиненных сотрудников — в подчинении находятся три человека.

От кандидата требуется высшее экономическое образование и опыт составления и анализа основных бюджетов, включая БДР, БДДС, БП, БИ и ФП, а также анализа финансовой отчетности. Необходимы отличные знания на продвинутом уровне программы 1С:Предприятие и пакета MS Office, в частности Excel и PowerPoint. Работодатель ждет аналитического склада ума, готовности работать с большими объемами информации, коммуникабельности и стрессоустойчивости. Приветствуется опыт работы на крупных предприятиях, особенно в сфере энергетики.

Сотруднику предлагают работу в центре города с графиком с 9:00 до 18:00, по пятницам — до 16:45, при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными. Компания обеспечивает все социальные гарантии по ТК РФ, а также дополнительное материальное стимулирование: квартальные и годовые премии, премии к праздникам и единовременные выплаты. В соцпакет входят полис ДМС, компенсация оплаты занятий спортом, наставничество и обучение за счет компании. Кроме того, «Р-Энергия» организует отдых в оздоровительных лагерях для детей сотрудников и проводит конкурсы для работников и их детей с достойными призами.

Резюме принимаются по телефону 70-20-13 и по электронной почте ann@rnrg.ru и mov@rnrg.ru.