Фото Рязанской областной Думы
Общество

Председатель Рязанской областной Думы проголосовал на выборах в Государственную Думу ФС РФ

Олеся Чугунова
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Глава регионального парламента Аркадий Фомин проголосовал на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва на избирательном участке № 1025. Он отметил, что, прежде чем сделать свой выбор, внимательно изучил предложения партий. Парламентарий рассказал, что акцентировал внимание не только на содержании программы той или иной партии, но и рассматривал возможность реализации включенных в нее предложений.

«Если партия уже работала по программе, отчиталась об исполнении, показала, что удалось сделать, как продолжить решение переходящих задач в следующем избирательном цикле, – таким партиям нужно доверять и их поддерживать. Я свой выбор сделал: выбор в пользу развития страны, развития Рязанской области – проголосовал за будущее России», – подчеркнул председатель областной Думы.

Также Аркадий Фомин призвал всех избирателей Рязанской области принять участие в голосовании.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходят в течение трех дней с 18 по 20 сентября. В этом году, помимо выборов в Государственную Думу, в регионе состоятся 6 муниципальных избирательных кампаний. В 8 часов 00 минут на территории Рязанской области открылось 958 избирательных участков.

За ходом выборов в регионе следят международные наблюдатели, иностранные эксперты – участники программы Международного фестиваля молодежи. Кроме того, на избирательных участках работают почти 3000 общественных наблюдателей от Общественной палаты РФ и Общественной палаты Рязанской области, которые прошли предварительное обучение.

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