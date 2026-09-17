Новый мост через Оку в Рязанской области готов на 35%

В Рязанской области продолжаются масштабные работы по возведению нового моста через реку Оку. Объект строится по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На данный момент общая готовность сооружения оценивается в 34,7%.

Строительство ведется параллельно на обоих берегах реки. Со стороны микрорайона Дашково-Песочня специалисты продолжают отсыпку насыпи основной дороги и укрепляют ее бетонными плитами. Кроме того, начато устройство регуляционного сооружения у крайней опоры — оно необходимо для корректного распределения водных потоков во время паводка и защиты дороги от размыва.

В эстакадной части завершено возведение монолитных опор и уже начался монтаж балочных пролетных строений. Также продолжается сборка стапеля для укрупнения металлоконструкций руслового пролета. Аналогичные плановые работы последовательно выполняются и с противоположного берега Оки.

Новый мост станет одним из ключевых инфраструктурных объектов региона. Он обеспечит удобное сообщение с Нижегородской и Владимирской областями, а также позволит значительно разгрузить действующий Солотчинский мост.

Согласно проекту, общая длина нового сооружения вместе с подъездными путями составит 5,8 км, из которых 1,1 км — непосредственно мост. Высота русловых опор достигнет 20 метров, что гарантирует безопасный проход судов. Кроме того, предусмотрено строительство двух транспортных развязок: в районе Дядькова и на пересечении с дорогой Рязань — Спасск-Рязанский. Завершить все работы на объекте планируется в 2029 году.