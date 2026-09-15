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Транспорт и дороги

Рязанцы стали чаще ездить на поездах ЦППК с багажом

Алексей Самохин
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Пассажиры ЦППК стали чаще путешествовать по Рязанской области с крупногабаритной ручной кладью. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

За лето 2026 года было оформлено почти 4,4 тыс. билетов на ее провоз, что почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым активным месяцем стал август: пассажиры оформили 1,5 тыс. таких билетов, на 15% больше, чем годом ранее.

Тенденция сохранилась и в сентябре: только за первые дни месяца пассажиры оформили перевозку почти 300 мест ручной клади.

Отдельный билет требуется для провоза крупногабаритной ручной клади размером от 180 см по сумме трех измерений или массой от 36 кг. Такой багаж необходимо размещать в специально отведенных местах, не создавая неудобств для других пассажиров.

Стоимость провоза зависит от маршрута. В дальнем пригороде она составляет 120 рублей за каждый предмет при поездке до 100 км включительно и 240 рублей при поездке на большее расстояние. С прочими тарифами можно ознакомиться на официальном сайте компании. Оформить билет на провоз багажа можно в кассах и билетных автоматах на всей сети ЦППК.

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