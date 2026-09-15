Продолжение сериала «История его служанки» выйдет в октябре. Представляем новые фото проекта

Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили о том, что второй сезон мелодрамы производства Russian Code «История его служанки» (16+) выйдет уже в октябре. Первый сезон имел успех среди зрителей и обеспечил проекту лидерскую строчку в июльском рейтинге самых популярных сериалов по версии «Медиалогии». Представляем новые фото проекта.

Фото: @Иви, START, Russian Code

Первый сезон проекта оставил множество неразрешенных вопросов — продолжение сериала поможет зрителям, наконец, отыскать ответы на них. Покой дому Шереметьева может только сниться, ведь его порог переступят сразу несколько новых персонажей — и они перевернут с ног на голову все, на чем строился уклад жизни обитателей поместья и их родственников, соседей и друзей.

Милана Бру, исполнительница роли Анны Авериной: «В доме Шереметевых становится всё неспокойнее. Появляются новые люди, возникают обстоятельства, к которым, мне кажется, зритель совершенно не будет готов. И самое интересное — меняются не только сами события, но и наши герои внутри них.

Жизнь, как мы знаем, вообще не идеальна — а в доме Шереметевых, кажется, особенно. Спокойно пожить им там не дадут ни минуты. Будут меняться отношения, характеры и даже судьбы. Причём некоторые повороты невозможно предугадать, даже если вы уверены, что уже хорошо знаете наших героев.

Поэтому я бы посоветовала зрителям готовиться не столько к конкретным событиям во втором сезоне, сколько к тому, что привычная расстановка сил в этом доме ещё не раз изменится. И пожалуй, больше я ничего не скажу — иначе это уже будет не намек, а спойлер».

В ролях: Матвей Лыков, Милана Бру, Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Ольга Ломоносова, Иван Трушин, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Михаил Сотников, Вероника Журавлёва, Макар Касаткин, Екатерина Хомчук, Владислав Ценёв, Мария Давитая, Алёна Хмельницкая, Марина Богатова, Нина Калугина, Наталья Цыганкова, Елена Вожакина, Екатерина Директоренко, Сергей Радченко, Алиса Лозовская, Дмитрий Соломыкин, Виктор Сапелкин, Млада Филиппова, Илья Семёнов и другие.