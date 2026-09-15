Почему банк отказывает, если платите вовремя? Ответ эксперта вас удивит

Пять кредиток лежат в ящике стола, ни одна не тронута полгода. Кажется, что это не проблема. Банк думает иначе.

Начальник отдела развития кредитных продуктов розничного бизнеса банка Хлынов Роман Лесовой рассказал, какие привычки незаметно портят кредитную историю. Речь не только о просрочках. Банки смотрят на финансовое поведение заемщика в целом, и некоторые обычные действия снижают шансы на одобрение нового кредита.

Первая ошибка — рассылать заявки сразу в несколько банков. Каждое обращение фиксируется, а много запросов за короткий срок банки читают как сигнал: у человека проблемы с деньгами.

«Лучше обращаться адресно в один или несколько наиболее подходящих банков, а не отправлять заявки одновременно во все доступные организации», — советует Лесовой.

Вторая привычка — копить кредиты. Ипотека, автокредит, пара карт и рассрочка за телефон — платежи идут вовремя, но общая долговая нагрузка растет. Чем она выше, тем больше риск, что человек не потянет новые обязательства.

Третья история — держать неиспользуемые карты «на всякий случай». Банк считает не только реальный долг, но и доступный лимит. Пять карт с лимитом по 100 тысяч рублей выглядят как потенциальный долг в полмиллиона, даже если баланс на нуле.

«Несколько открытых карт, которыми человек давно не пользуется, могут увеличить расчетную долговую нагрузку и снизить вероятность одобрения. Если карта не нужна, ее лучше официально закрыть», — поясняет эксперт.

Четвертая проблема — пустая кредитная история. Человек ни разу не брал кредит и гордится этим, но банку не на что опереться при оценке. Отсутствие данных работает против заемщика так же, как и плохая история.

Пятая ошибка — не проверять свою кредитную историю годами. В ней может застрять запись о кредите, закрытом три года назад, или появиться чужой долг из-за технической ошибки банка. Такие вещи не исчезают сами.

Проверить кредитную историю можно бесплатно через Госуслуги или напрямую в бюро кредитных историй — обычно два раза в год без оплаты. Если находится ошибка, ее можно оспорить, подав заявление в бюро или банк, который передал неверные данные.

Кредитная история складывается из мелочей, и повлиять на нее может любое решение: от лишней заявки на карту до забытого лимита. Тем, кто планирует брать ипотеку или крупный кредит в ближайший год, стоит навести порядок в своих обязательствах заранее.